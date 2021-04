Real Madrid vence FC Barcelona e 'cola-se' ao líder Atlético em Espanha

Foi a terceira vitória consecutiva do Real no ‘El Classico’, resultado que deixou os campeões espanhóis ‘colados’ ao Atlético, com 66 pontos, e o FC Barcelona a um ponto da liderança.

No domingo, com João Félix de regresso aos convocados, o Atlético Madrid joga em Sevilha com o Bétis, equipa na qual alinha William Carvalho.

A equipa liderada pelo técnico Zinedine Zidane construiu a vitória na primeira parte, com golos do avançado francês Benzema, aos 13 minutos, e do médio alemão Kroos, aos 28.

Na segunda parte, aos 60 minutos, Mingueza ainda reduziu a diferença, mas o FC Barcelona, que contou com Trincão em campo a partir dos 81, não conseguiu fugir à derrota.

Nos descontos, o médio brasileiro Casemiro, antigo jogador do FC Porto, deixou o Real Madrid a atuar com menos uma unidade, devido a expulsão, mas os catalães tiveram pouco tempo para aproveitar a superioridade numérica.

O Eibar, com o central português Paulo Oliveira a titular e com Kevin Rodrigues a entrar na segunda parte, passou a ser o novo lanterna-vermelha do campeonato espanhol, depois de perder em casa com o Levante, por 1-0. Os forasteiros contaram com Rúben Vezo nos instantes finais.

No País Basco, o Athletic Bilbau empatou a zero com o Alavés, enquanto, nos arredores de Madrid, o Getafe foi surpreendido em casa pelo Cádiz.

Nesse encontro, Juan Cala foi titular a esteve a tempo inteiro no Cádiz. O nome do defesa-central foi um dos mais falados em Espanha na última semana, devido a um caso de alegados insultos racistas a um jogador do Valência, na última ronda.