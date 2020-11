Reabilitação da Ribeira Pequena em Castelo Branco concluída

Com esta intervenção fica melhorada a acessibilidade à zona alta da freguesia de Castelo Branco, bem como a comunicação daquela via com a Estrada Regional n.º 1-1.ª, refere nota.



Os trabalhos realizados incluíram, para além da asfaltagem geral, a substituição das condutas de abastecimento de água, o alargamento da via, a construção de valetas e muros e a colocação de ramais domiciliários.



Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, “esta intervenção representa o esforço que temos vindo a realizar para melhorar a rede viária, sobretudo no interior das nossas freguesias, dada a dispersão populacional”, disse citado em nota.



Por sua vez Victor Pimentel, presidente daquela Junta de Freguesia referiu que esta intervenção surge “numa altura em que não existem fundos destinados à rede viária". "Por isso é de enaltecer o esforço levado a cabo pela Câmara Municipal da Horta e pelos seus colaboradores, bem como os proprietários dos terrenos que colaboraram para que esta obra se concretizasse”.