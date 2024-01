Raquel Gonçalves seguiu para a Bélgica

A atleta seguiu viagem com a restante comitiva nacional para a cidade belga de Herentals, onde esta quarta-feira vai defrontar a Espanha.



Portugal integra a Pool B, defrontando hoje a Espanha (18H00), no dia 4 a Bélgica (15h30)e no dia 5 os Países Baixos (18h00).

A Pool A é formada por Itália, Alemanha e França.

Os dois primeiros classificados de cada pool defrontam-se nas meias-finais: 1.º da Pool A - 2.º Pool B e 1.º Pool B - 2.º da Pool A. Para classificação do 5.º ao 7.º lugar, defrontam-se o 3.º da Pool A e, no dia seguinte, o 3.º da Pool A com o 3.º da Pool B.