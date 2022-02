Rangel desafia Governo a convidar Gouveia e Melo para coordenar vacinação

“Bastou saírem o vice-almirante e as forças armadas para imediatamente entrarmos outra vez em rutura. Portanto, o grande desafio que eu faço aqui, a partir da Madeira, ao Governo nacional e a António Costa, é que convide outra vez o vice-almirante Gouveia e Melo para presidir ao processo”, afirmou Paulo Rangel aos jornalistas antes de um almoço com militantes no concelho de Santana, no norte da Madeira.

“Ele [Gouveia e Melo] aliás até já disse que estava disponível, portanto o próprio já percebeu que alguém tem que deitar a mão a isto para nós evitarmos a situação de caos que se está a viver em alguns países europeus”, reforçou o social-democrata.

Paulo Rangel assumiu estas posições quando questionado a propósito da entrevista de António Costa à RTP, transmitida na segunda-feira à noite, e que, na perspetiva do candidato, não teve “novidades e não dá respostas fundamentais”.