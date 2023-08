A 42.ª edição do Rallye Além Mar Santa Maria vai contar com a presença de 43 equipas, anunciou ontem a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) no seu sítio oficial.

Esta é a quinta e antepenúltima competição do Campeonato dosAçores de Ralis (CAR), para a qual Rúben Rodrigues e LuísMiguel Rego partem com uma diferença de apenas 3,5 pontos, com os irmãos Rodrigues atualmente na liderança da classificação geral com 83,5 pontos.



A principal ausência no evento organizado pelo Clube Asas do Atlântico é Pedro Câmara, piloto micaelense da Play Racing que sofreu um despiste no Além Mar Rali TAC, na ilha Terceira.

Bruno Amaral é o atual terceiro colocado com 44 pontos, mais um que Câmara, competindo como o número 3 em solo mariense.

Nas duas rodas motrizes (2RM) participam a dupla Felipe Marques/Edgar Silva, assim como a atual campeã em título Bruno Tavares/André Seabra. Max Salvador e João Valente venceram este rali no ano passado, partindo por isso também como candidatos à vitória final nas 2RM.

“Num rali que costuma granjear a simpatia de vários concorrentes e com a ilha de Santa Maria a proporcionar uma excelente jornada mista de férias e competição, fica o convite para que assistam a esta prova que poderá ser, seguramente, um dos passos decisivos nas contas do campeonato de 2023”, pode ler-se na página das redes sociais do CAR.

Orali de Santa Mara tem início marcado para uma sexta-feira, dia 11 de agosto, com as classificativas Explore Santa Mariae Além Mar.

No sábado os pilotos têm duas passagens por Ginjal/Anjos, Praia/Loural, Picos/Forno e Santa Bárbara/Monteiro, sendo que a segunda passagem por este último troço serve de power stage, o que significa que os três primeiros vão receber pontos extra para a classificação geral.

Esta será, importa acrescentar, a segunda prova do calendário a ser disputada em pisos de asfalto.



Itinerário do XLIIRallye Além Mar Santa Maria

Sexta-feira, 11 de agosto:

ExploreSanta Maria (5,17 km)

Além Mar (1,63 km)

Sábado, 12 de agosto:

Ginjal/Anjos1 (5,80 km)

Praia/Loural 1 (9,18 km)

Ginjal/Anjos 2 (5,80 km)

Praia/Loural 2 (9,18 km)

Picos/Forno 1 (7,59 km)

Santa Bárbara/Monteiro 1 (10,85 km)

Picos/Forno 2 (7,59 km)

Santa Bárbara/Monteiro 2 power stage (10,85 km).