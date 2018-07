Rali Além Mar Santa Maria bate recorde de inscritos

São 44 as equipas inscritas na prova do Clube Asas do Atlântico, o que constitui um novo recorde de inscrições na época de 2018.

O XXXVII Rali Além Mar Santa Maria, que se disputa nos próximos dias 10 e 11 de agosto, apresenta uma lista de inscritos com um total de 44 equipas concorrentes.



Trata-se da maior lista de inscritos do Campeonato dos Açores de Ralis em 2018, superando a do Rali Sical, na ilha Terceira, em abril, em uma equipa (43).



O documento foi divulgado na segunda-feira pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (à tarde) e Clube Asas do Atlântico (à noite), apresentando como número 1 o atual líder do campeonato, Bernardo Sousa (Citroën DS3 R5).



O piloto da Play/Autoaçoreana Racing venceu as duas últimas provas do CAR, Rali Ilha Azul e ‘Sical’, detendo nesta altura uma vantagem de 5,38 pontos para Ruben Rodrigues, segundo classificado em absolutos e líder das 2 Rodas Motrizes (2RM). O piloto dos Arrifes, ao volante de um Peugeot 208 R2, terá nas portas do carro francês o número 2.



Já Luís Miguel Rego, o único piloto do Team Além Mar presente na prova de asfalto mariense, terá o número 3 no Ford Fiesta R5.



O campeão em título das 2RM, Rafael Botelho, parte com o número 4 no Citroën DS3 R3T, enquanto Luís Pimentel leva o 5 no potente Porsche 911 GT3 Cup, naquela que será a prestação mais aguardada por todos os amantes do automobilismo açoriano e mariense.



Em termos de estreia, realce para piloto residente no Pico e natural de Espinho, José Paula, que leva até Santa Maria o Peugeot 208 T16 R5, enquanto Rui Torres competirá com o seu Ford Fiesta Proto.