Rajada de 122km/h registada em Santa Cruz das Flores

Num comunicado publicado esta quinta-feira às 22h00, o IPMA revelou que durante o dia já se verificou um aumento da intensidade do vento em todas as ilhas, tendo a rajada máxima registada sido de 122 km/h em Santa Cruz das Flores.



Acrescenta ainda que nas próximas horas o vento ainda deverá soprar forte com rajadas até 120 km/h no grupo ocidental, 110 km/h no central e até 90 km/h no grupo oriental.



Revela ainda que devido à passagem de uma superfície frontal fria, com atividade moderada a forte, poderá ocorrer precipitação por vezes forte durante a madrugada e manhã.



Em relação à agitação marítima, prevêem-se ondas com altura significativa de 9 a 11 metros no Grupo Ocidental, 7 a 9 metros no Grupo Central e 6 a 7 metros no Grupo Oriental na sexta-feira.

Refira-se que a depressão Carlos se encontrava às 21:00 TUC (20:00 dos Açores) de quinta-feira, centrada em 49.0N 40.0W a norte do arquipélago dos Açores, com deslocamento para leste.