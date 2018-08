Rafael Reis vence prólogo e é o primeiro líder

As mais lidas

Rafael Reis, de 26 anos, vai envergar a camisola amarela na quinta-feira, na primeira etapa da 80.ª edição da Volta a Portugal, que vai ligar Alcácer do Sal a Albufeira, na distância de 191,8 quilómetros.

O corredor de Palmela, vice-campeão nacional de 'crono' em 2017, completou os 1.800 metros em 2.18 minutos, batendo César Martingil (Liberty Seguros-Carglass), por dois segundos, enquanto o dinamarquês Louis Bendixen (Team Coop) foi o terceiro, com mais três segundos do que o vencedor.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok