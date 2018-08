Rafael Reis defende amarela na ligação de Alcácer do Sal a Albufeira

Depois de ter sido o mais rápido no prólogo em Setúbal, Rafael Reis parte para a primeira tirada com dois segundos de avanço sobre César Martingil (Liberty Seguros-Carglass) e três sobre o dinamarquês Louis Bendixen (Coop).

A partida real da etapa está marcada para as 11h45 (hora dos Açores) em Alcácer do Sal, num dia em que a temperatura pode chegar aos 44 graus naquela cidade do distrito de Setúbal.

A primeira meta volante da 80.ª edição da Volta a Portugal estará instalada em Grândola, 20,6 quilómetros após a partida, pouco antes de os ciclistas atacarem a primeira contagem de montanha, de quarta categoria, em Santa Margarida da Serra (29,4).

Pouco depois do meio da etapa estarão instaladas mais duas contagens de quarta categoria, aos 98 e 103,8 quilómetros, esta em Odemira, com a derradeira contagem de montanha a estar em Portela de Messines (171,6).

Na meta, instalada na Avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, não vai haver bonificações, pelo que, em caso de chegada em pelotão compacto, a Rafael Reis 'bastará' não perder tempo para manter a amarela.