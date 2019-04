Rafael Nadal perde pela primeira vez no torneio de Barcelona

O espanhol Rafael Nadal sofreu este sábado a terceira derrota no torneio de Barcelona, onde já conquistou 11 títulos, ao perder frente ao austríaco Dominic Thiem nas meias-finais.

Uma semana depois da derrota nas meias-finais de Monte Carlo, Nadal voltou a cair na mesma fase de um torneio de terra batida, desta feita frente a Thiem, que conseguiu o quarto triunfo sobre o espanhol, todas em 'pó de tijolo'.

A um mês de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, Nadal, número dois do mundo, voltou a perder na sua superfície predileta, por 6-4, 6-4, com Thiem, quinto da hierarquia, a festejar o triunfo em duas horas e cinco minutos.

Na final do torneio ATP 500, Thiem vai encontrar o russo Daniil Medvedev, 14.º do 'ranking', que bateu o japonês Kei Nishikori, sétimo, por 6-4, 3-6, 7-5, em duas horas e 25 minutos.