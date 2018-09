Rafael Nadal falha por lesão as meias-finais da Taça Davis

O tenista espanhol Rafael Nadal vai desfalcar por lesão a seleção de Espanha que vai disputar com a França as meias-finais da Taça Davis, nos dias 14, 15 e 16, em Lille.

O número um do ‘ranking’ mundial sofreu uma lesão no joelho direito enquanto disputava o encontro das meias-finais do US Open frente ao argentino Juan Martin del Potro e que o obrigou a desistir do torneio.

Para o lugar de Nadal, o capitão espanhol, Sergi Bruguera, decidiu chamar Albert Ramos, que se junta assim a Pablo Carreño-Busta, Roberto Bautista, Feliciano López e Marcel Granollers.