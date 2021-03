Rafael Nadal falha Masters 1.000 de Miami

“Estou triste por anunciar que não jogarei em Miami, uma cidade que adoro. Preciso de recuperar completamente e preparar-me para a temporada de terra batida na Europa”, escreveu o número três mundial na sua conta na rede social Twitter.

Na semana passada, Nadal já tinha renunciado a um ‘wild card’ para disputar o torneio do Dubai, por ainda não se sentir pronto para voltar a competir, depois da participação no Open da Austrália.

Agora, o maiorquino, de 34 anos, abdica também da participação no torneio de Miami, o primeiro Masters 1.000 da temporada, agendado entre 24 de março e 04 de abril.

Nadal, conhecido como o 'rei da terra batida' e recordista de troféus do Grand Slam (20), a par do suíço Roger Federer, contraiu um problema nas costas durante a ATP Cup, em Adelaide, que o afetou nas primeiras rondas do Open da Austrália, onde caiu nos quartos de final perante o grego Stefanos Tsitsipas.

A temporada europeia de terra batida tem início marcado para 05 de abril, com o primeiro grande evento, o Masters 1.000 de Monte Carlo, a decorrer na semana seguinte.