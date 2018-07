Rafael Nadal apura-se para os oitavos de final

As mais lidas

Nadal, que tenta passar pela primeira vez aos quartos de final desde 2011, vai defrontar o vencedor do encontro entre o checo Jiri Vesely, 93.º da hierarquia, e o italiano Fabio Fognini, 16.º.

O espanhol precisou de duas horas e dois minutos para afastar o jovem australiano, 80.º do mundo, por 6-1, 6-2, 6-4.

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para os oitavos de final de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, depois de ter vencido o australiano Alex de Minaur.

