Rafael Carvalho e a Viola da Terra no Festival Cordas

Rafael Carvalho atua no último dia do Festival (16 de setembro), no Auditório da Madalena, e contará com as presenças de Bruno Bettencourt, José João Mendonça, José Canarinho e Renato Bettencourt.





Na ocasião, Rafael Carvalho vai também apresentar o seu novo CD, '9 Ilhas 2 Corações', que inclui a viola em 80 músicas tradicionais das 9 ilhas dos Açores. Uma exposição do trabalho de escrita de Rafael Carvalho vai estar patente na Galeria "A Brasa", onde haverá, também, sábado à noite, um momento íntimo de conversa com o músico.







O Festival Cordas, organizado pela MiratecArts, foi construído para "elevar a visibilidade da Viola da Terra, não só nos Açores mas além fronteiras", refere nota de imprensa.