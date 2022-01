Rafael Botelho celebra o 50.º rali com um quarto lugar

O piloto micaelense Rafael Botelho alcançou, no passado fim de semana, na ilha do Faial, mais um recorde para a sua ainda curta, mas promissora carreira. No XXXII Além Mar Rali Ilha Azul, segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis, o mais jovem piloto a correr o campeonato atingiu a redonda marca de 50 ralis iniciados e concluídos consecutivamente.



O feito - registo único em Portugal - permitiu a Rafael Botelho e Rui Raimundo levar o Skoda Fabia R5 preparado e assistido pela The Racing Factory ao quarto lugar da geral na prova organizada pelo Clube Automóvel do Faial.



Mais do que o resultado final, ‘Rafa’ tirou como de mais positivo da prova faialense o facto de ter conseguido melhorar as suas prestações nas segundas passagens pelos troços de terra faialenses.



“Tirando a primeira passagem pelo primeiro troço da tarde, em que perdemos demasiado tempo no nevoeiro, em todos os restantes estivemos bem. Tenho, até ao momento, pouco tempo dentro do carro e há ainda muitas hesitações que sei que com o passar do tempo vão desaparecer”, considerou o piloto citado pela sua assessoria de imprensa.

Em comunicado enviado às redações, o segundo classificado do CAR (com 34 pontos, menos 11 que o líder, Rúben Rodrigues), sublinhou também a evolução que tem conseguido ao nível dos seus andamentos em estrada. No caso concreto da prova faialense, Rafael Botelho nota que “a diferença por quilómetro foi menor do que eu perspetivava, situando-se já abaixo dos 0,7s/km e isso dá-me uma força extra para os próximos desafios”.



Em cinco classificativas a dupla da Rafamotorsport foi a quarta mais rápida na estrada, tendo ainda obtido, por três vezes, o quinto melhor tempo no troço. Prestações que deixaram a equipa à porta de um pódio (quarto lugar). Todavia, o mais importante para o piloto de São Miguel foi perceber que “nesta fase, em terra, estar já muito perto dos mais fortes é um bom sinal”, permitindo à equipa continuar com um grande otimismo em relação ao ano de 2021 que, fundamentalmente, está a servir como período de adaptação ao Fabia R5.



No Faial, recorde-se, ‘Rafa’ cumpriu o seu quarto rali ao volante do carro checo, o terceiro em pisos de terra.