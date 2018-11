“Rafa” quer fechar 2018 com vitória nas 2RM

Depois da passagem de testemunho para Ruben Rodrigues (campeão das 2RM em 2018) no Pico Play AutoAçoreana Rali, o jovem micaelense pretende aproveitar a “ausência” do campeão nesta categoria para fechar o ano com um triunfo ao volante do Citroën DS3 R3T.



“Vamos tentar fechar o campeonato com um triunfo, visto que o Ruben - o nosso principal adversário e um justo campeão - vai agora tentar o título absoluto com um R5. Assim, temos uma janela aberta para conseguir uma vitória”, adiantou o piloto ao Açoriano Oriental no decorrer dos testes realizados quarta-feira em Santa Bárbara.



Para “Rafa”, a vitória nas 2RM no Lotus Rallye seria uma excelente forma de, eventualmente, marcar a despedida do Citroën DS3 R3T. “Gostava que fosse a despedida. Foram já seis anos, com alguns títulos, mas sobretudo foi uma evolução consistente, passo a passo e penso que agora seria o momento chave para se dar um novo passo e ter outras ambições no curto prazo, como por exemplo lutar pelo Campeonato dos Açores de Ralis”, dentro de um ou dois anos, desejou Rafael Botelho.