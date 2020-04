Rabo de Peixe questiona AFAH se é campeão

A equipa de Rabo de Peixe é matematicamente vencedora da sétima edição do Campeonato de Futebol dos Açores (CFA) quando faltam 8 jornadas para o final. Possui 21 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sport Angrense, margem inultrapassável nos 6 jogos que cada equipa teria de efetuar no grupo da promoção.

A 8 de abril a AFAH, como entidade organizadora principal, em sintonia com as congéneres de Ponta Delgada e da Horta, comunicou a conclusão do campeonato “não resultando qualquer efeito desportivo imediato”.





