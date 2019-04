Quinto sismo sentido em São Miguel desde a tarde de terça-feira

Em comunicado, o CIVISA adianta que o sismo ocorreu às 05h30 com magnitude 2,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul de S. Brás, em São Miguel.

De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.

O CIVISA já tinha registado quatro sismos, que foram sentidos, na terça-feira, em pouco mais de seis horas, entre as 16h25 e as 22h38.

O último de terça-feira teve uma magnitude 2,2 na escala de Richter e o epicentro localizou-se a cerca de seis quilómetros a sul-sudoeste de S. Brás, em São. Miguel.

Este sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Ponta Garça (concelho de Vila Franca do Campo) e em Porto Formoso (concelho da Ribeira Grande)", de acordo com o CIVISA.

Antes, tinham sido sentidos outros três sismos. Um às 19h33 locais, de magnitude 2,8 na escala de Richter, também com epicentro em São Miguel, a seis quilómetros de Ribeira das Tainhas.