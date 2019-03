Quinta do Martelo nomeada para os Prémios AHRESP

A Quinta do Martelo, situada na ilha Terceira, está nomeada para a 5ª edição dos Prémios AHRESP, concurso que pretende distinguir os melhores do ano no setor da Hotelaria, Promoção Turística e Restauração, em Portugal, com votação a decorrer até ao dia 5 de Maio em www.premiosahresp.pt .

Também o Turismo dos Açores está nomeado na categoria de Entidade Regional. A revelação foi realizada no Stand da AHRESP, no decorrer da Alimentária&Horexpo e o anúncio oficial dos vencedores terá lugar na Gala dos Prémios AHRESP, que decorrerá no dia 24 de maio de 2019, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, com apresentação de Catarina Furtado, explica comunicado.







No ano em que se registaram o maior número de candidaturas de sempre e se viu reforçado o Comité de Júri dos Prémios AHRESP, a organização selecionou os nomeados para os Prémios de “Conceito/Marca”, “Contributo para a Defesa da Gastronomia como Património Nacional”, “Produto ou Serviço do Ano/Parceiro do Ano”, “Programa de Divulgação de Oferta Turística”, “Projeto de Solidariedade”, “Sustentabilidade Ambiental”, “Jovem Empresário/Empreendedor do Ano”, “Site ou Projeto Digital” e “Entidade Regional”.