Autárquicas

“Quero mitigar as necessidades básicas e permitir o acesso a cuidados básicos de saúde”

Fernando Mota, candidato do Chega/Açores à Câmara Municipal da Ribeira Grande fala em cinco vetores de atuação: educação, ensino e formação profissional; saúde e ação social; habitação, ordenamento do território e urbanismo; equipamento rural e urbano; e promoção do desenvolvimento