"Atrasos de 6 meses nos pagamentos a doentes deslocados", "Professores entram no quadro em média aos 44 anos", "Presumível incendiário obrigado a tratar alcoolismo" e "Polícia Judiciária faz buscas na antiga SPRHI e constitui arguidos" são outros destaques desta edição. No desporto a chamada de Primeira Página é "Pacheco renova por mais uma temporada"

"Queixas à Provedoria de Justiça aumentam" é a manchete desta sexta-feira do Açoriano Oriental.

