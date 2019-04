Queda de viatura na zona do Cabo Espichel, helicóptero acionado para resgatar vítima

As mais lidas

Para o local, além do meio aéreo da FAP, foram mobilizados meios dos bombeiros, GNR, Polícia Marítima e Instituto Nacional de Emergência Médica, num total de 14 operacionais, apoiados por seis veículos.

“É um sítio de difícil acesso e foi acionado o meio aéreo porque não há condições de segurança para a equipa descer por aí”, uma vez que, nessa mesma zona, aconteceu “uma derrocada há uma semana”, disse a fonte do CDOS.

O alerta para a queda do veículo foi dado aos bombeiros às 16:39, disse o CDOS, explicando que a viatura caiu numa zona do Cabo Espichel situada por trás da igreja.

“Há uma vítima, está presa nas rochas, mas ainda não sabemos se sobreviveu ou não”, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Uma viatura automóvel caiu hoje na zona do Cabo Espichel, no concelho de Sesimbra (Setúbal), e há “uma vítima presa nas rochas”, cujo estado de saúde ainda não foi possível apurar, revelou a Proteção Civil.

