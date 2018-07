Queda de árvore provoca morte de homem de 74 anos na zona de Cantanhede

As mais lidas

Para o local, cujo alerta foi dado pelas 10:18 de hoje, foram mobilizados meios, para além dos voluntários de Cantanhede, dos bombeiros de Montemor-o-Velho, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, de acordo do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Os bombeiros voluntários de Cantanhede ainda não conseguem precisar a que concelho pertence o território onde se registou o acidente, já que se trata de uma área de limites administrativos designadamente dos concelhos de Cantanhede e de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

Desconhecem-se ainda as circunstâncias em que ocorreu o acidente, disse à agência Lusa a mesma fonte, adiantando que também não foi apurado ainda se a vítima era quem estava a cortar a árvore, nem se a operação envolvia uma ou mais pessoas.

