Quatro pessoas detidas em Lisboa por furto e roubo a peregrinos

A PSP deteve, em flagrante delito, dois carteiristas que furtaram uma peregrina, lesando-a em cerca de 325 euros, anunciou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que a vítima, uma mulher de 19 anos, visitava Lisboa quando “os suspeitos furtaram, sem que esta se apercebesse, do interior da mochila, uma carteira com vários pertences avaliados em 325 euros”.

Os suspeitos, de 46 e 52 anos, concretizaram o furto às 16:45, na freguesia de Santa Maria Maior, “aproveitando um momento de distração da [vítima], abriram a bolsa da mochila retirando os bens do seu interior”, adianta o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A detenção foi efetuada por uma equipa conjunta especializada no furto por carteirista da PSP e da Europol, no âmbito da cooperação internacional com a PSP para a JMJ.

Estas equipas especializadas detiveram em três dias seis indivíduos por furto de carteiras com documentos e dinheiro, tendo os bens sido recuperados e entregues às vítimas.

Também na sexta-feira, a PSP deteve dois jovens suspeitos do roubo de um peregrino português, de 28 anos, crime cometido na quarta-feira, na freguesia da Misericórdia.

De acordo com um comunicado, os suspeitos, de 17 e 18 anos, “com uso da força subtraíram um telemóvel e um cartão bancário ao lesado”.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.