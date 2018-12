Quatro pessoas apanhadas por onda em Aveiro, duas morreram

As mais lidas

No local estão meios dos Bombeiros Novos de Aveiro e Bombeiros da Murtosa, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro e uma embarcação da Polícia Marítima.

“Aparentemente trata-se de quatro pescadores que estavam a pescar no molhe norte, que foram apanhados por uma onda e caíram à água. Há dois cadáveres confirmados”, disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

Quatro pessoas que se encontravam este sábado no molhe norte em São Jacinto, no concelho de Aveiro, foram apanhadas por uma onda e caíram à água, tendo duas delas morrido, divulgou fonte da Marinha.

