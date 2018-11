Quatro pessoas acusadas de terrorismo por prepararem atentado contra Macron

As mais lidas

O canal público de televisão "France 2" noticiou que os acusados queriam atacar Macron com uma faca de cerâmica, que não seria detetada nos controlos de segurança de metal, na quarta-feira.

Quatro dos seis detidos, com idades entre os 22 e os 62 anos, foram presentes hoje a um juiz, que os acusou de associação criminosa terrorista e de posse ilegal de armas com propósitos terroristas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok