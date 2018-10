Quatro mortos em tiroteio numa festa de aniversário no sul do Texas

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida num tiroteio entre duas famílias que participavam numa festa de aniversário de uma criança de um ano no sul do Texas, nos Estados Unidos, indicou este domingo a polícia.

O Departamento de Segurança Pública do Texas avançou que uma discussão entre duas famílias que participam numa festa de aniversário, no sábado à tarde, no sul do Texas, terminou num tiroteio mortal.

Segundo este departamento, um dos suspeitos do tiroteio foi detido, estando ainda as autoridades policiais a procurar uma segunda pessoa envolvida.

Os mortos têm entre os 20 e 62 anos e o ferido foi transportando de helicóptero para o hospital, estando em estado grave.