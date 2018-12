Quatro escolas dos Açores vão aprender sobre uma alimentação saudável

O Programa Escola Missão Continente, que visa apoiar as escolas na sensibilização para uma alimentação saudável e um consumo consciente, vai abranger mais de 380 alunos e 20 professores, de quatro escolas dos Açores, nomeadamente, EB1/JI de Covoada, E.B.1/J.I. de Agualva, EB1/JI São Roque e Jardim-Escola João de Deus de Ponta Delgada.





Desta forma, estes estabelecimentos escolares vão receber a visita de um Embaixador da Escola Missão Continente, para uma aula temática e interativa e visitar uma loja Continente da sua cidade para descobrirem o seu funcionamento e compreender que uma alimentação saudável e um consumo consciente começam logo nas compras feitas no supermercado.





Segundo comunicado, os alunos e professores serão também colocados à prova através de dois desafios: Desafio Escola e Desafio Turma, em que terão de colocar em prática, com imaginação e criatividade, os conhecimentos adquiridos sobre as temáticas da Escola Missão Continente.





No Desafio Escola, os alunos são desafiados a refletir sobre o tema dos plásticos e a desenvolverem um trabalho multidisciplinar, com toda a comunidade educativa, sobre a consciencialização do seu uso excessivo. O desafio tem como título “Tornar a minha comunidade mais sustentável: reduzir o uso do plástico!” e pretende promover a aprendizagem sobre o uso consciente, a redução, a reciclagem e a reutilização deste material.





A Escola Missão Continente é uma das diversas iniciativas de responsabilidade social do Continente, no âmbito do compromisso da marca para a construção de um futuro mais sustentável e que, na edição de 2018/2019, contará com 23.939 alunos e 1.350 professores inscritos em todo o país.