Quatro detidos encerram balanço da PSP após dérbi entre Benfica e Sporting

Nani, de grande penalidade, e João Félix foram os autores dos golos que ditaram a igualdade (1-1) no dérbi entre Benfica e Sporting, em jogo da terceira jornada da I Liga, que foi arbitrado por Luís Godinho, de Évora.

Para Tiago Garcia, torna-se fundamental que os adeptos estejam na hora prevista para seguir na caixa de segurança como forma de minorar estas situações e aumentar a própria segurança no percurso até aos estádios.

"Foram detidas três pessoas por posse de artefactos pirotécnicos e uma outra por lançamento de projétil contra veículo. Duas destas detenções aconteceram na sequência de um pequeno foco entre adeptos casuais ('casuals') do Sporting e adeptos do Benfica, numa estação de serviço junto ao Estádio da Luz", disse.

A Polícia de Segurança Pública deteve este sábado quatro adeptos durante a operação policial que acompanhou o dérbi entre Benfica e Sporting, que terminou com um empate (1-1), em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.

