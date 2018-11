Quatro a cinco pessoas submersas numa pedreira após aluimento de terras em Borba

As mais lidas

As operações de socorro mobilizavam cerca de 28 operacionais e 10 veículos das autoridades, além de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Há a suspeita de quatro a cinco vítimas que estarão submersas no interior da pedreira", relatou a fonte.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que, na sequência de um aluimento de terras entre Borba e Vila Viçosa, a estrada abateu para dentro da pedreira, que fica contígua.

A Proteção Civil suspeita que quatro a cinco pessoas poderão ter ficado submersas esta segunda-feira numa pedreira na zona de Borba, no distrito de Évora, depois de uma estrada ter abatido, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

