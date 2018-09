Quase metade dos imigrantes ilegais foram para Espanha, Itália com valor mais baixo desde 2014

As mais lidas

As entradas em Espanha ultrapassaram tanto a Grécia (19.564) como Itália (20.250) que registou mesmo os números mais baixos recolhidos pela OIM desde 2014.

Dos 31.040 migrantes que entraram ilegalmente a Espanha, sobretudo através da rota do Mediterrâneo ocidental, 8.109 chegaram nos 36 dias desde agosto, o que significa uma média de 225 por dia. Pelo menos, 4.575 migrantes chegaram à região por via terrestre.

As 71.779 chegadas contabilizadas evidenciam igualmente uma forte descida nos valores globais face às 125.613 entradas registadas em 2017 e às 289.681 de 2016.

Os números hoje divulgados pela Organização Internacional das Migrações (OIM) e que somam as chegadas entre janeiro e 05 de setembro de 2018 confirmam Espanha como o principal destino deste ano, com a chegada de 31.040 pessoas ao país ibérico.

Cerca de 72 mil migrantes e refugiados entraram ilegalmente na Europa através do mar nos primeiros nove meses do ano, dos quais 43% chegaram a Espanha, enquanto Itália registou o valor mais baixo desde 2014.

