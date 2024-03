Quase 167.000 consultas em 2023 através dos acordos com IPSS e Misericórdias

Perto de 167.000 consultas foram realizadas, no ano passado, através dos acordos estabelecidos com instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e Misericórdias nos locais com menor cobertura de médicos, avançou hoje o Ministério da Saúde.