Quarto do Espírito Santo abre esta sexta feira após a mudança da Bandeira

A Mudança da Bandeira, do Centro Municipal de Cultura para os Paços do Concelho, no âmbito das Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, tem lugar esta sexta feira, pelas 20 horas, num percurso que será acompanhado pela Banda Filarmónica Minerva.

De acordo com o programa do evento, a charanga dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada prestará a já habitual homenagem ao Divino, na Praça do Município, antes da entrada da bandeira nos Paços do Concelho. Logo de seguida dá-se a abertura do quarto Espírito Santo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o concurso de massa sovada, sendo o júri convidado a Confraria dos Gastrónomos dos Açores, no edifício principal da câmara, e a bênção das despensa do Espírito Santo, na tenda das Portas da Cidade. De seguida realiza-se a arrematação da massa e do pão, ainda na tenda das Portas da Cidade, seguindo-se a abertura dos quiosques de solidariedade social, no lado sul da Igreja da Matriz, a abertura do bazar de artesanato dos centros de idosos do concelho, no mesmo local, e o concerto, pelas 22h30, da Banda Minerva, no coreto junto às Portas da Cidade.

Decorre, igualmente esta sexta feira, pelas às 18h30, na Igreja Matriz o lançamento do livro “Missionários Açorianos em Timor”, de D. Ximenes Belo.

Segundo nota de imprensa, no sábado, a partir das 9 horas terá lugar a distribuição das 55 pensões por IPSS do concelho, sendo que pelas 12 horas decorre a partilha das mais de 13 mil sopas do Espírito Santo, no Campo de São Francisco.

O tradicional cortejo etnográfico que junta as 24 freguesias do concelho, na Avenida Infante D. Henrique, tem início pelas 15 horas. Este ano integra 26 carros de bois, 56 carros alegóricos, 18 folias, três agrupamentos musicais e duas carrinhas com massa sovada.

Pelas 19h30, no quarto do Espírito Santo, no Salão Nobre, tem início a Recitação do Terço Cantado.

Ainda no sábado, irá atuar o Grupo de Folias do Espírito Santo da Covoada, no coreto junto às Portas da Cidade, a partir das 21 horas. Uma hora depois e na Praça do Município, atua o Agrupamento Musical “Brumas da Terra”.

O domingo começa com a Missa da Coroação agendada para as 9h30 que contará com o Coral de São José, no Largo da Matriz. Às 11 horas, nas Portas da Cidade, será distribuído o bodo de leite e, às 16 horas começa a Grande Coroação dos Impérios do Espírito Santo do concelho de Ponta Delgada.

Integra a Coroação 97 coroas e 107 Bandeiras, além de doze bandas filarmónicas e delegações convidadas, nomeadamente Casa do Triângulo, elementos dos Estados Unidos da América e Canadá, bem como o Grupo de Inclusão Social.

Como habitualmente, a Coroação sai do Campo de São Francisco, seguindo pela rua Luís Soares de Sousa, Largo Dr. Manuel Carreiro, Avenida Infante D. Henrique, rua da Fonte, rua Ernesto do Canto, rua dos Mercadores e Praça do Município.

A noite de domingo será animada por grupos de cantigas ao desafio a partir das 20h30, em frente às Portas da Cidade. Pelas 22 horas tem lugar o concerto dos Myrica Faya, da ilha Terceira, na Praça do Município.