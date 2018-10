Quarenta e cinco ocorrências de incêndios no país

As mais lidas

A Proteção Civil alertou, na sexta-feira, a população para o perigo de incêndio rural durante o fim de semana, devido à diminuição da humidade relativa e ao aumento da força do vento, recordando a proibição da realização de queimadas ou fogueiras.

Segundo a mesma fonte, cerca das 14:40, estavam envolvidos no combate ao fogo 68 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 20 veículos, e dois meios aéreos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 13:05, para o fogo que lavra na zona de Picheleiros, na União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão).

Um incêndio está a lavrar numa área de mato no Parque Natural da Arrábida, no concelho de Setúbal, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Nos 21 incêndios em curso, estão no terreno 292 operacionais, 82 meios terrestres e seis meios aéreos.

