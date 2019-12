Pyongyang diz que realizou com sucesso ensaio "importante" ligado ao programa de misseis

O "ensaio com êxito" realizou-se sábado à tarde na base de lançamento de satélites de Sohae, noroeste da Coreia do Norte, e os resultados, segundo Pyongyang, terão um grande impacto na posição estratégica do país "no futuro próximo", refere um breve comunicado divulgado pela agência de notícias pública KCNA.

No texto de apenas três parágrafos e realizado pela Academia de Ciências para a Defesa Nacional, Pyongiang indica que os resultados do ensaio são "de grande importância para o Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia" e que os mesmos foram reunidos num relatório.

"Os resultados do importante ensaio terão efeitos importantes na mudança da posição estratégica da RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) uma vez mais no futuro próximo", lê-se no texto, que não inclui mais pormenores sobre o conteúdo do teste ou dos seus resultados.

O comunicado da Academia de Ciências para a Defesa Nacional norte-coreana foi publicado poucas horas depois do embaixador do país nas Nações Unidas, Kim Song, ter dito que a Coreia do Norte tinha retirado a desnuclearização da agenda de negociações com Washington, trazendo mais incerteza sobre o futuro do diálogo.

O diplomata norte-coreano comunicou a frustração de Pyonyang com as negociações num comunicado no qual considerou que Washington está a utilizar o diálogo como "um truque para ganhar tempo" com a finalidade de avançar na sua "agenda política doméstica".

"Não precisamos de ter extensas conversações com os Estados Unidos agora e a desnuclearização já foi tirada da mesa das negociações", disse.