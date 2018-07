Pulseira “Estou aqui” da PSP ajudou a encontrar criança em Vila Real

A PSP anunciou esta terça-feira ter encontrado uma criança que estava perdida em Vila Real com a ajuda da pulseira do programa “Estou aqui”, tendo sido o primeiro caso ocorrido num espaço comercial.

A Polícia referiu que, até agora, os casos de crianças perdidas em que a pulseira foi útil aconteceram em praias, sendo este o primeiro episódio num espaço comercial.

De acordo com a PSP, um agente encontrou uma criança a “vaguear sozinha” no centro comercial Nosso Shopping, na cidade de Vila Real.

O polícia abordou a criança e reparou que esta tinha uma pulseira do “Estou aqui”, o que permitiu, através do código alfa numérico da pulseira, contactar de imediato os pais do menor que estava perdido, aos quais foi depois entregue.

A PSP salientou que a finalidade do programa é, precisamente, promover “um reencontro célere, direcionado e objetivo da criança perdida com os pais, educadores ou tutores”.

A pulseira é gratuita, única para cada criança (pessoal e intransmissível) e o programa é desenvolvido em parceria com a Fundação PT, a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, Instituto de Apoio à Criança e a Missing Children Europe.