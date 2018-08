Publicada lista de colocações dos candidatos ao Concurso Interno de Afetação de Pessoal Docente para o ano escolar 2018/2019

A lista de colocações dos candidatos opositores ao Concurso Interno de Afetação de Pessoal Docente para o ano escolar 2018/2019 já foi disponibilizada na plataforma do Concurso do Pessoal Docente 2018/2019 ( https://concursopessoaldocente.azores.gov.pt ), no Portal da Educação dos Açores( https://www.edu.azores.gov.pt ) e no Portal do Governo dos Açores ( https://www.azores.gov.pt ).

O concurso interno de afetação de pessoal docente para o ano escolar 2018/2019 visa a colocação, por um ano, de docentes dos quadros de escola em unidade orgânica da sua preferência e diversa daquela em que se encontram providos em lugar de quadro, conforme resulta do artigo 5.º do Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 22/2012/A, refere nota do Executivo.