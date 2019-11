PSV Eindhoven regressa às vitórias antes da visita ao Sporting

Um ‘bis’ de Steven Bergwijn garantiu este domingo a vitória por 2-1 do PSV Eindhoven, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, sobre o Heerenveen, em jogo da 14.ª jornada da Liga holandesa de futebol.

No Phillips Stadium, Bergwijn marcou aos 17 e 36 minutos, tendo Jens Odgaard apontado para a equipa visitante, aos 55.

O PSV, que não vencia já seis jogos, quatro deles para o campeonato, mantém-se na terceira posição, com 27 pontos, menos cinco do que o AZ Alkmaar, que é segundo, e menos 11 do que o Ajax, que lidera.

O Feyenoord, adversário do FC Porto no Grupo G da Liga Europa, empatou 1-1 no terreno do Groningen.

O PSV, terceiro classificado do Grupo D da segunda competição europeia de clubes, visita na quinta-feira o Sporting, que lidera a ‘poule’, em encontro da quinta e penúltima ronda do Grupo D.