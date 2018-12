"PSP suspende Escola Segura e prepara fecho de esquadras" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Açores têm de devolver 2 milhões de ajudas à agroindústria" e "Camané dedica concerto no Teatro Micaelense a José Pracana" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para o projeto do novo Hotel da cadeia internacional Hilton, previsto para 2020 na cidade da Lagoa.

A falta de agentes que levou à suspensão do programa Escola Segura e poderá levar ao encerramento noturno de algumas esquadras em São Miguel, entre elas a da Ribeira Grande, está em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 7 de dezembro de 2018.

