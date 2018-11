PSP realiza operação “Violência Fica à Porta"

De acordo com comunicado, esta operação visa combater a violência doméstica, fenómeno de extrema gravidade que, "crê-se actualmente, constitui uma violação de direitos humanos mais prevalente no mundo".

"Este tipo de violência tem vindo a apresentar uma maior visibilidade, manifestando-se de duas formas. A primeira delas através do aumento do número de denúncias aos órgãos de polícia criminal decorrente de uma crescente perceção social do problema e de um maior grau de consciencialização para os seus direitos por parte das vítimas de crime. A segunda em função do número de homicídios registados e que fundamentam extensas campanhas de sensibilização em torno da temática", explica o Comando Regional da PSP dos Açores.

Neste sentido, irão ser realizadas ações informativas, privilegiando contactos individuais, nomeadamente com vítimas de violência doméstica e idosos, bem como realizar ações de sensibilização alusivas ao tema.