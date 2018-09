PSP/Porto detém oito pessoas por condução sob o efeito de álcool

O Comando Metropolitano da PSP do Porto anunciou hoje a detenção de oito pessoas por condução sob o efeito de álcool numa operação desenvolvida nos principais eixos rodoviários da cidade.

Em comunicado, a PSP esclarece que foram fiscalizados 120 condutores e respetivas viaturas e todos os condutores foram submetidos ao teste de álcool no sangue.

“Das 582 viaturas controladas por radar, 111 encontravam-se a circular em excesso de velocidade”, refere.

De acordo com a PSP do Porto, foram instaurados 126 autos de notícia relacionados com infrações verificadas ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária.

Os detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.