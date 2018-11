PSP persegue e detém envolvido numa troca de tiros em Vila do Conde

As mais lidas

Os desentendimentos que desencadearam a troca de tiros iniciaram-se já de madrugada, porque uma das famílias se sentiu incomodada com uma festa barulhenta feita pelos vizinhos.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP explicou que ninguém foi atingido na troca de tiros, ocorrida na Rua da Praia, em Caxinas, mas pelo menos um projétil atingiu um prédio.

A PSP perseguiu e deteve, ao princípio da tarde deste domingo, um dos envolvidos numa troca de tiros em Caxinas, Vila do Conde, associada a desentendimentos entre duas famílias vizinhas, disse à agência Lusa fonte policial.

