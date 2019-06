PSP fez detenções por tráfico de droga e roubo

A detenção por tráfico de droga aconteceu na cidade da Lagoa, na freguesia do Rosário, permitindo apreender diversas doses de haxixe e heroína e 5845 euros, que se suspeita seja dinheiro obtido com o tráfico de droga.

Esta foi a segunda vez que o suspeito foi detido por elemento da Brigada Anticrime da PSP de Ponta Delgada, em seis meses. Em janeiro tinha sido detido, na freguesia de São Roque, na posse de 225 doses de droga e 2.500 euros.

O tribunal determinou agora que vai ficar a aguardar o julgamento em prisão preventiva.

Foi ainda detido em Ponta Delgada um jovem de 20 anos suspeito da autoria de um crime de roubo, ocorrido na madruga de 8 de junho na rua Engenheiro José Cordeiro. A vítima foi ameaçada com uma suposta arma branca e foi obrigada a entregar o dinheiro que transportava e o seu telemóvel.

A PSP conseguiu recolher provas para identificar e deter o presumível autor deste roubo que, segundo as informações recolhias, também é suspeito de diversos crimes de furto em estabelecimentos comerciais em Ponta Delgada.

O arguido também ficou a aguardar o julgamento em prisão preventiva.