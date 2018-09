PSP evita queda de mulher presa num estendal de um 3.º andar

As mais lidas

“Concluído o socorro da mesma, foi possível apurar que a cidadã terá tido dificuldades em aceder à sua residência pela porta, momento em que decidiu entrar pela janela com o auxílio de um escadote, que caiu com o vento, deixando a cidadã em perigo de vida”, revelou a PSP, em comunicado.

No âmbito do patrulhamento na área de Carcavelos, os polícias verificaram que a mulher, de 37 anos, estava em perigo de queda, pelo que procederam ao arrombamento da porta de entrada da residência da vítima para prestar o socorro e “colocar a cidadã fora de perigo”.

Uma cidadã que, no domingo, se encontrava presa num estendal de roupa e em perigo de queda de um 3.º andar de um prédio em Carcavelos (Cascais) foi socorrida por uma patrulha da PSP, informou hoje fonte policial.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok