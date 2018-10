PSP dos Açores fez uma detenção por tráfico de droga na operação Escola Segura

As mais lidas

No comunicado, a PSP refere ainda que "o objetivo principal desta operação foi desenvolver uma missão de segurança de prevenção da criminalidade e delinquência no interior e nas imediações dos estabelecimentos de ensino, bem como nos percursos casa-escola-casa dos alunos, professores, pais/encarregados de educação e dos auxiliares de ação educativa".

No âmbito da operação foram fiscalizadas 1.174 viaturas, levantados 207 autos por infrações rodoviárias, dos quais sete por falta de seguro, cinco por falta de inspeção e 21 por excesso de velocidade.

A PSP dos Açores deteve uma pessoa por tráfico de droga e 11 por condução sob a influência de álcool no âmbito da operação Escola Segura relativo ao arranque do ano letivo 2018/2019.

