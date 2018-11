PSP deteve homem por violência doméstica em Rabo de Peixe

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de elementos da Esquadra de Rabo de Peixe, deteve no fim de semana, um homem de 37 anos, por violência doméstica, após ter agredido a cônjuge, segundo refere comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.

Adianta ainda o comunicado que elementos da Esquadra das Capelas e no âmbito de uma operação de combate ao tráfico/consumo de estupefacientes em locais público, foram identificados 16 indivíduos, maiores de idade e apreendidas duas doses de liamba.





No decurso da operação, foi elaborado um auto de notícia contra um indivíduo, de 24 anos de idade, por posse de matéria estupefaciente que apôs pesagem e despiste deu inconclusivo.





Por seu turno, a Divisão Policial da Horta, no âmbito de uma ação de patrulhamento, deteve em flagrante delito, um homem de 47 anos de idade, suspeito da prática de um crime de furto no interior de um estabelecimento comercial sediado na cidade da Horta.





No decurso da intervenção policial foram registados os danos materiais originados e apreendidos diversos artigos que se encontravam na sua posse, os quais se presumem estar relacionados com a atividade delituosa desenvolvida com especial incidência nas ilhas do Pico e Faial. O detido foi presente ao Juízo de Competência Genérica da Horta, para submissão a 1º interrogatório e aplicação de medidas de coação.







Já a Esquadra das Lajes do Pico, no âmbito da operação policial: "A Violência fica à porta”, levou a cabo uma ação de sensibilização e monitorização, através da interação com 30 seniores utentes do Centro de Dia da freguesia das Ribeiras.





A Esquadra de São Roque, também na ilha do Pico e no âmbito do Programa Escola Segura,cerca de 34 alunos e dois docentes da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, realizaram uma visita às instalações daquela Subunidade por forma a perceber como se desenvolve a atividade junto da comunidade, bem como tomar conhecimento.