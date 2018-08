PSP detém homem por tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado, foram apreendidas cerca de 29.388 doses de haxixe, 706 doses de heroína, 165 doses de cocaína, um automóvel de gama alta e 1645 euros em numerário.



Esta detenção surge na sequência de uma abordagem de rotina efetuada por polícias da Esquadra de Rabo de Peixe na sua área de responsabilidade territorial, tendo o agora detido, de 37 anos, procurado furtar-se à ação policial, colocando-se em fuga a elevadas velocidades na viatura que conduzia, fuga esta que prolongou-se por cerca de 30 km e terminou na área da Esquadra de Vila Franca do Campo.



Para o sucesso na resolução desta ocorrência policial foi necessário o apoio de polícias de diversas subunidades da Divisão Policial de Ponta Delgada, nomeadamente das Esquadras de Ribeira Grande, Vila Fanca do Campo e Investigação Criminal, que em conjugação de esforços permitiram cessar a atividade ilícita descrita.



O detido será presente esta quinta-feira perante a competente autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por mais convenientes.