PSP detém homem por crime de tráfico de estupefaciente

De acordo com comunicado, na sequência da resolução de uma ocorrência em residência particular, por motivos de desordem familiar, procedeu-se à detenção de um homem, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes.



Na ocasião, foram apreendidas duas plantas de Cannabis, uma com 70 centímetros e outra com 1 metro de altura.



Foi ainda apreendido um frasco de vidro com folhagem moída, do mesmo produto, com aproximadamente 30 doses de cannabis.



O suspeito, agora arguido, será presente a 1.º interrogatório judicial onde lhe serão aplicadas as respetivas medidas de coação pela competente Autoridade Judiciária.

Na Lagoa e em cumprimento de mandado de detenção e condução, foi detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, um homem de 34 anos, para cumprimento da pena de prisão efetiva de 2 anos e 6 meses pela prática do crime de violência doméstica.

Em outra frente, elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da ilha do Faial, levaram a cabo uma ação de sensibilização junto de três estabelecimentos na freguesia de Castelo Branco, concelho da Horta, no âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SAR-COV-2 e da doença Covid-19.