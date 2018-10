PSP detém homem por balear duas pessoas sábado à noite em Santa Clara, Lisboa

As mais lidas

O suspeito foi detido encontrando-se no Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, esperando-se que seja presente segunda-feira a tribunal.

As vítimas baleadas foram consideradas “feridos ligeiros” pelas autoridades, que não indicou onde foram atingidas.

No interior da habitação foi ainda apreendida uma arma de ar comprimido e respetivas munições.

De acordo com as autoridades, após uma revista minuciosa ao suspeito em busca da arma de fogo, não foi possível localizar a mesma. O suspeito assumiu a autoria dos disparos e disse teria arremessado a arma para o exterior da habitação, onde foi localizada posteriormente.

O suspeito foi detetado no interior de um dos quartos, local onde foram encontrados dois invólucros de arma de fogo em cima da mesa-de-cabeceira.

À entrada da habitação, as autoridades verificaram a existência de “vestígios de sangue no chão”, o que levou a PSP a criar um perímetro de segurança na zona da habitação.

Em comunicado, a PSP avança que recebeu um alerta pelas 22:45 para “uns indivíduos baleados numa residência” e, tendo ido ao local, após avaliação, nomeadamente através de declarações a várias testemunhas e às vítimas dos disparos, soube que o suspeito se encontrava no interior da casa.

Duas pessoas foram baleadas numa residência na zona de Santa Clara, em Lisboa, na noite de sábado, tendo a PSP sido chamada ao local onde veio a deter o autor dos disparos, divulgaram este domingo as autoridades.

