PSP detém homem após ter esfaqueado o irmão

As mais lidas

Ainda na Ribeira Grande, foi detido um homem de 66 anos, na sequência de um acidente de viação, por condução de veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS de 2.02 g/l.

Noutra frente e na sequência de diligências de investigação levadas a cabo por polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, foi detido um homem, indiciado pela prática de um crime de “violência após subtracção”, ocorrido recentemente num estabelecimento comercial do centro da cidade de Ponta Delgada.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, deteve um homem de 20 anos, pela prática do crime de ofensas à integridade física, após este ter esfaqueado o irmão.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok